Trump: “México no está haciendo nada para detener la caravana de migrantes que se dirige a EE.UU.”

“México no está haciendo nada para detener la caravana de migrantes, que ahora está completamente formada y se dirige a EE.UU. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México pero no pueden atravesar nuestro muro, pero se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay muro. ¡No es fácil!”, tuiteó el presidente de EE.UU., Donald Trump, en referencia al grupo de migrantes que partió esta semana de San Pedro Sula, Honduras.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two – many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de enero de 2019