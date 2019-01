Advierten de un inminente colapso del vórtice polar del norte y estas serían las consecuencias

El vórtice polar del norte —un ciclón de gran escala que se sitúa en la estratosfera, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj y retiene los gélidos vientos del Ártico— muestra signos de colapso y de quedar partido en dos, por lo cual podría liberar una masa de aire frío hacia latitudes más bajas, advierte Tom Metcalfe en un artículo que publicó el portal Live Science el pasado 18 de enero.

Este fenómeno se habría producido como consecuencia de un verano caluroso en la región ártica seguido de un otoño relativamente frío en Siberia. A raíz de ello, en el norte de Europa y Estados Unidos se podría registrar unos inviernos severos, que durarían todo febrero y se podría extender hasta marzo.

The Polar Vortex Is Collapsing — Here’s What That Means for Your Winter Weather https://t.co/CeqL2r8Sov pic.twitter.com/iApWNgXVfn

— Live Science (@LiveScience) 18 de enero de 2019