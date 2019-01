El Ejército de Israel publica un video de su ataque contra baterías de defensa aérea de Siria

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han publicado un video que muestra el momento de su ataque, perpetrado este lunes contra baterías de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Siria.

“Durante nuestro ataque [contra objetivos de Al Quds de Irán en Damasco], decenas de misiles tierra-aire sirios fueron lanzados, a pesar de nuestra advertencia clara de evitar tal fuego. Como respuesta, hemos atacado también varias de las baterías de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Siria”, reza el tuit del Ejército israelí.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces’ aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n

— Israel Defense Forces (@IDF) 21 de enero de 2019