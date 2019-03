China: “América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, ha declarado este martes que las naciones latinoamericanas son países soberanos, capaces de decidir por su propia cuenta con qué Estados colaborar.

“América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie”, recalcó Geng.

A continuación el portavoz de la Cancillería china subrayó que su nación “siempre apoya el desarrollo de las relacionas amistosas con los países” de la región, entre ellos Venezuela.

En el contexto de la situación actual en ese país latinoamericano, Geng hizo hincapié en que solo el pueblo venezolano puede encontrar una salida a la crisis política que vive su nación estos días. “La cuestión venezolana puede ser resuelta solo por el pueblo venezolano, la estabilidad en Venezuela redunda en interés del país, así como de la región”, reiteró.

Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., John Bolton, afirmó a través de su cuenta personal de Twitter que Washington no tolerará “potencias militares extranjeras hostiles” que impiden alcanzar “objetivos de democracia, seguridad y el Estado de derecho, compartidos en el hemisferio occidental”.

“El Ejército venezolano debe estar con el pueblo de Venezuela”, precisó.

The United States will not tolerate hostile foreign military powers meddling with the Western Hemisphere’s shared goals of democracy, security, and the rule of law. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 25, 2019