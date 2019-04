WikiLeaks asegura que el Gobierno de Ecuador expulsará a Julian Assange dentro de “horas o días”

La organización basa la información en una fuente de alto nivel dentro del Ejecutivo ecuatoriano y asegura que el Reino Unido ya prepara su arresto. La cancillería ecuatoriana dijo que no responde a “rumores” que no cuentan con un “respaldo documental”

Una fuente de alto nivel ha dicho a WikiLeaks que Julian Assange será expulsado dentro de “horas o días” de la Embajada ecuatoriana en el Reino Unido, para posteriormente ser arrestado por las autoridades británicas.

Según reportó WikiLeaks, las acusaciones del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, contra Assange, se produjeron tras la aparición de una información del portal sobre un caso que supuestamente incrimina al mandatario en actos de corrupción.

Posteriormente, WikiLeaks reportó en su cuenta en Twitter que obtuvo una confirmación secundaria de “otra fuente” de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano acerca de la posible expulsión de Assange.

Este viernes una fuente anónima reveló que un alto funcionario ecuatoriano no identificado desmintió la noticia diciendo que no se ha adoptado ninguna decisión al respecto de la expulsión de Assange de dicha sede consular, informa AP.

¿Qué dice la Cancillería de Ecuador?

La Cancillería en Quito señaló que no responde a “rumores, hipótesis ni conjeturas” que no cuentan con un “respaldo documental”, según publicó El Comercio.

Hace unos días, la investigación contra Moreno, conocida como ‘INA Papers’, fue elevada por un parlamentario de la oposición, el diputado Ronny Aleaga Santos, que recibió un dossier de una fuente anónima con documentos que supuestamente implican a la familia del presidente ecuatoriano en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de la empresas extranjeras.

Tras la revelación, Moreno arremetió directamente contra Assange, acusándolo de haber violado los términos de su asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres.

“Si el presidente Moreno quiere terminar ilegalmente el asilo de un editor refugiado para encubrir un escándalo [sobre empresas] ‘offshore’, la historia lo condenará”, indicó WikiLeaks en otro comunicado difundido por Twitter este martes.

El mandatario Moreno ha rechazado las acusaciones. Según afirmó este martes, la empresa ‘offshore’ INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno, a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña.

“Yo jamás me enteré que se había formado esta empresa offshore”, dijo el mandatario durante el programa ‘Noventa minutos con Lenín Moreno’.

En medio del escándalo, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, explicó que su cliente no tuvo nada que ver con la publicación.

“Recuerde que WikiLeaks tiene una organización interna y que Assange ya no está en el editor. Ahora recurriremos a otro tipos de instancias, especialmente a la Comisión Interamericana”, dijo Poveda.

Por su parte, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa calificó el caso ‘INA Papers’ como “uno de los casos de corrupción más graves de la historia del país”.

En una entrevista con RT, Correa reiteró que en esa cuenta “depositaban dinero sucio” para seguir “una vida de reyes”. “Rara vez yo he visto un caso de corrupción donde existan tantas pruebas”, declaró.

En ese sentido, el analista internacional Carlos Martínez ha afirmado que el presidente Lenín Moreno “está protagonizando una estafa democrática”.