Snowden, sobre el arresto de Assange: “Este es un momento oscuro para la libertad de prensa”

El exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden se ha pronunciado este jueves respecto al arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de la decisión del Gobierno de Ecuador de retirarle el asilo.

Snowden ha criticado la posición de Quito tras haber “invitado” a miembros de la Policía secreta británica a “arrastrar” a Assange fuera de las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. Las imágenes “acabarán en los libros de la historia”, ha afirmado a través de Twitter.

“Los críticos de Assange puede estar alegres, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa”, asevera el exempleado de la CIA.

Images of Ecuador’s ambassador inviting the UK’s secret police into the embassy to drag a publisher of–like it or not–award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange’s critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP

— Edward Snowden (@Snowden) 11 de abril de 2019