Sentencian al sintecho que estafó 400.000 dólares en la plataforma GoFundMe

El mendigo al que miles de personas donaron un total de más de 400.000 dólares por haber realizado una conmovedora acción de buena voluntad que resultó ser falsa ha sido sentenciado este viernes a cinco años de libertad condicional por una corte de Nueva Jersey, EE.UU.

Johnny Bobbitt Jr., un veterano de 36 años, fue noticia en octubre de 2017 por supuestamente haber gastado sus últimos 20 dólares comprando combustible para el coche varado de Kate McClure, de 28 años, que entonces lanzó una campaña de recolección de fondos en la plataforma GoFundMe para recompensar al ‘buen samaritano’.

Tras haber recolectado 402.706 en nueve meses, no obstante, la historia comenzó a resquebrajarse. En agosto de 2018, Bobbitt presentó una demanda contra McClure y su novio, Mark D’Amico, alegando que la pareja le dio solo la quinta parte de lo recaudado mientras se gastaba el resto en viajes y un auto BMW de lujo. La Justicia falló en favor del veterano semanas después.

