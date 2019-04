China prueba con éxito el primer bote anfibio teledirigido del mundo

China ha probado con éxito el primer bote de ataque anfibio no tripulado, que según analistas militares de ese país, podría ser utilizado en operaciones de desembarco y ataques a tierra, y es capaz de formar una tríada de combate con aviones y barcos no tripulados, informó este lunes el portal chino Global Times.

Con un rango de operación máximo de 1.200 km, el Marine Lizard puede ser controlado de forma remota a través de satélites, afirmó un funcionario anónimo chino citado por el portal.

El Marine Lizard, de 12 metros de eslora y construido según las tecnologías de sigilo, es propulsado gracias al sistema hidrojet ―propulsión mediante un chorro de agua― y puede alcanzar una velocidad máxima de 50 nudos.

Al acercarse a tierra, el bote anfibio puede lanzar cuatro unidades de rastreo continuo ocultas debajo de su casco y viajar a 20 km por hora en tierra, según el informe.

China’s first unmanned missile boat debuts at #AirshowChina2018, with #AI monitoring the sea routes and remotely controlled precision missiles able to hit targets 5 kms away. https://t.co/2kegXmHEda pic.twitter.com/f3sYx4s1sn

— Global Times (@globaltimesnews) November 8, 2018