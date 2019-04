El líder del Estado Islámico Al Baghdadi aparece en un video por primera vez en cinco años

El líder del movimiento terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, ha aparecido en un video cinco años después de que lo hiciera por última vez, saliendo al paso de las numerosas informaciones sobre su muerte.

En las imágenes, publicadas por el órgano de propaganda del grupo terrorista, Al Baghdadi aborda acontecimientos recientes, como las últimas batallas en Baghuz, en Siria.

Durante algún tiempo, se difundieron rumores sobre la muerte del líder terrorista, que permanecía en paradero desconocido.

En diciembre de 2018, un alto militar de EE.UU. declaró que el líder del EI «es un hombre muy asustado» que está demasiado preocupado por su vida como para planear atentados.

#breaking ISIS produces a video showing Abu Bakr al-Baghdadi alive and talking about the caliphate after Baghouz. He starts with noting that the Baghouz battle ended. pic.twitter.com/VePx2IkudW

