Muere de un infarto por beber agua helada después de jugar fútbol

Un hombre murió en Perú de un infarto por tomar agua muy fría luego de hacer deporte. El suceso ocurrió la semana pasada en la ciudad de Piura, en el noroeste del país.

Se trata de Ludwin Flores Nole, un futbolista ‘amateur’ de 27 años que jugaba para el equipo regional Los Rangers. Según relata su esposa, el hombre se hidrató con agua de la nevera al llegar a su casa tras un partido durante el feriado por el Día del Trabajo.

«Poco después se puso mal, le dolía el pecho y lo llevamos a una clínica, pero falleció en el trayecto. El médico nos dijo que había sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante», indicó la mujer, según cita Perú21.

Trascendió que el padre de familia sufrió lo que se conoce como un corte de digestión o hidrocución, un cambio en la presión arterial y la frecuencia cardíaca producido por un choque térmico. El agua helada habría contraído los vasos sanguíneos cerca del corazón de Flores dando paso a un infarto, lo que en casos graves como este acaba en paro cardíaco.

