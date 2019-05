Ortega nombra nuevo Procurador General y al nuevo Superintendente de Bancos

El régimen de Daniel Ortega tomó la decisión de nombrar a Wendy Carolina Morales Urbina nueva Procuradora General de la República para solventar la sustitución de Hernán Estrada, informó el Secretario Privado para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, a través de un comunicado de prensa.

La comunicación oficial establece que conforme al acuerdo presidencial No-63-2019, el mandatario Ortega usando sus facultades nombra a Morales Urbina en sustitución de Estrada, quien según la versión oficial, renunciaría al cargo por razones de salud que seguramente nunca se sabrán cuales eran.

“Déjese sin efecto su nombramiento en el cargo de Sub Procuradora General de la República; contenido en el acuerdo presidencial No 01-2017 de fecha once de enero del 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial no 10 del 16 de enero del mismo año”, indica el comunicado.

Según la versión oficial Estrada estaba imposibilitado de seguir en su cargo después de sufrir un accidente en carretera Sur, sin embargo no se conoce la fecha en la que ocurrió dicho incidente que le impedía seguir con sus obligaciones.

El dictador Ortega nombró también a Luis Ángel Montenegro como nuevo superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), cargo que se encontraba vacante desde la renuncia de Víctor Urcuyo en enero pasado. Montenegro renunció como presidente de la Contraloría para asumir la Superintendencia.

Hernán Estrada es el tercer alto funcionario del Estado que decide renunciar en los últimos 6 meses.

El primero fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, el segundo es Víctor Urcuyo renunció a su cargo de Superintendente de Bancos.