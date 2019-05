Intensas auroras boreales: Primeras señales de la tormenta solar que azota la Tierra (FOTOS)

La tormenta geomagnética AR 2741, la más fuerte del último año y medio en la Tierra, se desencadenó la madrugada de este martes dejando las primeras señales en forma de aurora boreal visible desde varios puntos de EE.UU., como los estados de Nueva York y Minesota, informan medios locales.

El índice geomagnético K, que cuantifica las alteraciones en el componente horizontal del campo magnético terrestre, alcanzó altos niveles durante la noche de este lunes, cuando «las partículas solares bombardearon la atmósfera terrestre».

La tormenta solar empujó el óvalo auroral visible del sur hasta el norte de Minesota. Asimismo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética para el 15 y 16 de mayo, que podría traducirse en más auroras boreales durante la noche de este martes. De momento, se han registrado tres eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) desde el viernes de la semana pasada. Se espera que las dos primeras lleguen este miércoles y el último este jueves.

Unedited pictures from last night’s Northern Lights party at Lily Pond in Hancock Township, MI around 3am. #AuroraBorealis #NorthernLights #KeweenawPeninsula #Aurora #StormHour #PureMichigan pic.twitter.com/wZAlA44Tdk

— Isaac (@ID_Photo_Graphy) 14 de mayo de 2019