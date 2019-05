Presas políticas del gobierno de Ortega hacen protestas dentro de cárcel

MANAGUA — Mujeres detenidas en Nicaragua en el marco de las manifestaciones sociales en el país, mantienen una protesta en la cárcel “La Esperanza” en rechazo al traslado de tres de sus compañeras a celdas de castigo, entre ellas la jefa de prensa del clausurado canal televisivo 100 % Noticias, Lucía Pineda Ubau.

La demanda principal de la protesta es que Lucía Pineda, junto con Jamileth Gutiérrez y Aleyda Membreño no permanezcan más tiempo en el castigo que inició el pasado 25 de abril, explicó Daniel Esquivel, esposo de la detenida en protesta dentro del sistema penitenciario, Irlanda Jeréz.

“Ellas se tomaron el portón que da acceso a la celda donde ellas están, lo tienen amarrado, no dejan que las encierren, y la protesta es sencilla: que pare la represión, que pare el maltrato, que paren los golpes contra Jamileth, contra Aleyda y el aislamiento de Lucía Pineda”, aseguró a la Voz de América el esposo de la detenida.

La protesta es organizada por mujeres recluidas en la celda cinco, entre ellas la soprano Olesia Muñoz Pavón, y las ciudadanas Kenia María Gutiérrez y Jeysi Lagos.

Esquivel aseguró que esta protesta ha costado a las detenidas fuertes maltratos por parte de parte de los custodios del sistema penitenciario. “Un domingo, no me acuerdo la fecha, les tiraron perros encima, les tiraron piedras” afirmó.

Según las declaraciones de Esquivel, el director del penal, Julio Guillermo Orozco, está enterado de los hechos pero hasta la fecha la demanda de las reclusas no ha tenido eco para mejorar las condiciones en las que están retenidas sus compañeras.

La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Karla Sequeira aseguró que este organismo se encuentra seriamente preocupado por las condiciones en las que está retenida la periodista Lucía Pineda

“En particular con Lucía, porque está en una situación completamente aislada, no tiene contacto ni siquiera con otras reclusas, tenemos conocimiento que está en un lugar donde no llega mucha luz, no tiene condiciones humanas para poder estar ahí”, aseveró al conocer del caso.

La CPDH ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el sistema penitenciario de mujeres en Nicaragua. La periodista Lucía Pineda Ubau está recluida desde el pasado 21 de diciembre, primero en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial mejor conocidas como “El Chipote” y posteriormente en “La Esperanza”.

Según el abogado del caso, Julio Montenegro, el juicio contra la comunicadora y el director de 100 % Noticias, Miguel Mora, fue reprogramado para el 24 de mayo.

Los periodistas forman parte de la lista de presos políticos consensuada entre el gobierno de Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Cruz Roja Internacional, cuya fecha tope para su liberación según el acuerdo fue establecida para el próximo 20 junio.