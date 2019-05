El periodista de Univisión Jorge Ramos recupera la entrevista a Nicolás Maduro que fue confiscada y la hace pública

El periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión, fue detenido por las autoridades venezolanas en pasado mes de febrero después de hacer públicas unas imágenes en las que se ve a ciudadanos venezolanos alimentarse de comida de la basura, y después de que su entrevista con Nicolás Maduro fuera interrumpida por el mandatario por considerar intolerables las preguntas del periodista.

Horas después, Ramos y su equipo fueron expulsados de Venezuela. El material televisivo, las cámaras y las tarjetas de memoria, fueron requisadas por las autoridades venezolanas. A partir de ese momento, se han dado varios reproches públicos por ambas partes, así como Ramos ha recibido apoyo y reconocimiento por su posición por parte de muchos colegas de profesión y seguidores.

Tres meses después, y gracias a «fuentes confidenciales» han facilitado que el mexicano, referente periodístico en América Latina y Estados Unidos, recupere la entrevista que realizó a Maduro, un total de 17 minutos de tensa conversación. Según ha indicado Ramos, «por su seguridad», la identidad de las personas que han permitido que se haga pública la entrevista no va a ser revelada.

.@jorgeramosnews revela cómo obtuvo la entrevista y presenta un fragmento de la conversación donde le pregunta a Maduro acerca de los presos políticos en #Venezuela. #LaEntrevistaCensurada pic.twitter.com/VVeChFn02P — Univision Noticias (@UniNoticias) 31 de mayo de 2019

La conversación comienza con una pregunta directa de Ramos sobre los «presos políticos», los cuales Maduro asegura que no existen en el país caribeño: «En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político», zanja Maduro. Acto seguido, Ramos entrega al presidente un listado con el nombre de más de 400 detenidos. A partir de ese momento se percibe el enfado del mandatario: «No, no me deje nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos, agarra tu basurita, compadre», increpa Maduro a Ramos.

Maduro advierte seriamente a Ramos, indicando que si «vienes a provocarme, te vas a tragar tu provocación, te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación», a lo que Ramos insiste que «Esta es la realidad. Son todos los nombres de prisioneros político». Nicolás Maduro advierte sobre la violencia generalizada en Venezuela, y recuerda que él mismo fue víctima de un atentado, y añade: «Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos, es tu justicia. Eres fiscal y eres parte».

Tras varios reproches, Maduro sentencia increpando a Ramos: «No juega juego limpio como periodista», a lo que el entrevistador concluye indicándo «contésteme lo que quiera, entonces», tal y como puede verse en la entrevista publicada por Univisión este viernes y difundida a través de las redes sociales.