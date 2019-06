Captan una impresionante fotografía de un asteroide doble que pasó cerca de la Tierra

El Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) ha captado imágenes nítidas de 1999 KW4, un doble asteroide que pasó cerca de la Tierra a alrededor de 70.000 kilómetros por hora, gracias al Telescopio Muy Grande (VLT) ubicado en el desierto de Atacama, en Chile.

Esos dos cuerpos celestes —un asteroide con unos 1,3 km de ancho orbitado por un satélite de 0,5 km de ancho— alcanzaron una distancia mínima de 5,2 millones de kilómetros respecto a nuestro planeta el pasado 25 de mayo.

Este sistema binario pertenece a la familia de los asteroides Atón, un grupo de cuerpos rocosos cercanos que giran cerca del Sol y cruzan la órbita de la Tierra, pero no representan una amenaza para nuestro planeta.

#AstronomyForSociety ESO helps protect Earth from dangerous #asteroids. The #VLT instrument #SPHERE obtained the sharpest images of a double asteroid as it flew by Earth on 25 May. https://t.co/G6r09ZHcTh pic.twitter.com/oVtdDkQryM

— ESO (@ESO) 3 de junio de 2019