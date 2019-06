Promotores de literatura infantil de Nicaragua comparten experiencias y mejoran metodología

Con apoyo de la Unión Europea, más de 40 promotores, profesores y lectores de literatura infantil de Nicaragua, participaron en conferencias y conversatorios virtuales, en Managua, en el marco de la segunda edición de la iniciativa ¡Contar a los niños! y como parte de la agenda cultural infantil de la sexta edición de Centroamérica Cuenta 2019

Con el fin de aportar a la creación y promoción de la literatura infantil en Nicaragua, la Unión Europea (UE) en alianza con “Libros para Niños”, realizaron la segunda edición de ¡Contar a los niños!. La agenda de actividades incluyó este año conferencias, conversatorios, talleres, presentaciones de libros y se enmarca en las actividades de conmemoración del Mes de Europa.

Los más de 40 promotores de literatura infantil, junto a cuentacuentos, profesores y aliados de “Libros para Niños” de Nicaragua, participaron en dos conferencias y conversatorios virtuales, moderados por representantes de la Fundación Mempo Giardinelli, desde San José, Costa Rica.

La primera conferencia fue denominada: “Leer abre los ojos” y fue conducida por el periodista y escritor argentino, Mempo Giardinelli, creador de la fundación. La segunda estuvo relacionada a las experiencias del programa “Abuelas Cuentacuentos” y fue dirigida por Natalia Porta, quien es su coordinadora y es además parte de la directiva de la fundación descrita.

Aprenden leyendo

Para el promotor de lectura infantil en Nueva Segovia, Ramón García, la experiencia fue motivadora.

“En cada taller que he recibido, como los de Contar para los Niños en Centroamérica Cuenta, encuentro un hilo conductor y es que a un buen lector, le gusta leer y eso es lo que transmite, y eso lo he comprendido, lo vivo yo, me pasa a mí. Con las conferencias me he ido enamorando más de lo que hago y eso lo sienten los niños y las niñas, y lo bonito es que esa emoción que perciben los anima a leer y se llenan de conocimientos”, detalló el norteño.

Mientras la facilitadora de lectura infantil, Vero Felicia Ochoa, de la colonia Rancho Grande, de Matagalpa, al norte del país, aseguró que el trabajo se les facilita.

“Participo en talleres y conversatorios desde el año 2014, y mis conocimientos y habilidades han mejorado muchísimo porque hemos tenido intercambios de experiencia con otros países, me he afianzado y soy más creativa. Por ejemplo lo de las Abuelas Cuentacuentos, lo quiero llevar a mi rincón de lectura, creo que lo podríamos poner en práctica para involucrar a más niños y adultos de mi zona”, reflexionó. Ella atiende a 120 niños y niñas en un espacio de lectura que queda a 10 minutos de su hogar, en Rancho Grande.

Niños y niñas suman a otros

Margini Herrera, en representación de la Unión Europea en Nicaragua, recordó que para la UE y sus países miembros, la promoción de la literatura infantil ocupa un lugar importante en la agenda de actividades de apoyo a la educación y la cultura que desarrollan juntos por Nicaragua.

Estos son eventos que se realizan “desde una óptica diferente, motivacional, dinámica, lúdica, para promover una serie de valores en la niñez como la igualdad de género, los derechos humanos, la solidaridad, la diversidad, la unidad”, mencionó Herrera, indicando que se trata de un esfuerzo que ejecutan en alianza con “Libros para Niños” y el Festival Centroamérica Cuenta.

Por su parte, María Alejandra Mercado, facilitadora del rincón de cuento Arenal, en Masatepe, señaló que gracias a eso, no solo se retroalimentan, sino que se apasionan más por su quehacer. Y “esto hace que más niños y niñas quieran ser parte de nuestros rincones de cuentos. Yo he visto que los mismos niños y niñas son los que animan a otros a unirse a la lectura, y esta es la más grande satisfacción que tenemos”, concluyó.