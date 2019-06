Júpiter y sus cuatro lunas más grandes se verán fácilmente desde la Tierra en los próximos días

Los apasionados de la observación de estrellas tendrán en los próximos días una excelente oportunidad de visualizar Júpiter a simple vista e incluso podrán ver sus cuatro satélites más grandes con los instrumentos ópticos más simples, informa la NASA.

El mejor día para contemplar el mayor de los planetas de nuestro sistema solar será el 10 de junio, cuando estará en oposición con el Sol, es decir, cuando la Tierra se álineará entre el gigante gaseoso y la estrella. De este modo, Júpiter será visible durante toda la noche. Además, se ubicará en el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta.

Y quienes no puedan hacerlo ese día, tendrán todavía posibilidades: el lejano planeta podrá observarse en detalle durante todo el mes, indica la agencia espacial.

What’s Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) 3 de junio de 2019