Un helicóptero se estrella contra un edificio de 54 pisos en Nueva York

Un helicóptero se ha estrellado al aterrizar en el techo de un edificio de oficinas de 54 pisos en Nueva York, informan los medios locales citando al Departamento de Bomberos local. Se reporta que el accidente causó el fuego, que ya ha sido extinguido.

El Departamento de Bomberos publicó en Twitter que hay reportes sobre una víctima mortal que es el piloto.

El edificio está ubicado en la zona de Midtown Manhattan, situada en el centro de la isla del mismo nombre. Se informa que el techo del rascacielos no estaba equipado con una plataforma para aterrizajes.

En estos momentos se desconoce por qué la aeronave decidió aterrizar ahí y a quién pertenece.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) 10 de junio de 2019