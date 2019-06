Advierten sobre el crecimiento de la zona muerta del golfo de México

Científicos pronostican que la zona muerta del golfo de México será este verano más grande que el tamaño promedio registrado en los últimos 5 años. El pronóstico record para el 2019 es de 7.829 millas cuadradas (más de 20.000 kilómetros cuadrados), según publica este lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

La zona muerta o zona hipóxica se repite cada año y es causada principalmente por el exceso de contaminación por actividades humanas que se origina en la cuenca del río Misisipi. Uno de los factores que más contribuyó este año es la alta cantidad de lluvias registradas en primavera, arrastrando una mayor cantidad de nutrientes al mar.

Al llegar al Golfo, sustancias como el nitrógeno y el fósforo estimulan un crecimiento excesivo de algas que acaban muriendo, hundiéndose y descomponiéndose en el fondo marino. Ello tiene como consecuencia una disminución de los niveles de oxígeno en el agua que acaba creando unas condiciones bajo las cuales es imposible que la mayoría de la vida marina sobreviva.

Estas condiciones de bajo oxígeno se empezaron a producir hace medio siglo con la intensificación de las prácticas agrícolas en la región.

NOAA scientists have released their prediction for this summer’s Gulf of Mexico ‘dead zone’, and models suggest it could be around 7,800 mi., which is roughly the size of Massachusetts. This spring’s excessive rainfall is cited as a major factor.

⁰Source: https://t.co/SFadm036RX pic.twitter.com/E0Oz1FbOHW

— SRCC (@srcclsu) 10 de junio de 2019