Miguel Mora y Lucía Pineda seguirán informando a los nicaragüenses

Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda se mantienen firmes, a pesar del secuestro perpetrado por la dictadura sandinista contra los destacados periodistas

Miguel Mora, director del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias, y su jefa de información, Lucía Pineda, fueron liberados ayer martes.

Las autoridades del sistema penitenciario los llevaron a sus respectivas casas como parte de la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional el pasado fin de semana, que garantiza la libertad de todos los que son considerados presos políticos por la oposición y terroristas por el gobierno. La ley de amnistía los exime de toda responsabilidad penal.

La periodista Lucía Pineda relató a la Voz de América que: “Hasta me quitaron un día los anteojos. Y yo no puedo ver sin anteojos. Es como que me estuvieran dando puñetazos. Es tortuoso que me tengan sin anteojos, le dije yo a un policía”.

Agregó que fue entrevistada como 30 veces por las autoridades. Calificó las entrevistas como “mucho hostigamiento”. Indicó que criminalizaban la labor de los periodistas y la interrogaron sobre la línea editorial del canal.

Lo más difícil en la cárcel fue el aislamiento relata Pineda. “No tener a nadie con quien platicar. Hablaba con Dios por medio de la oración”, dijo.

Lucía Pineda hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que respete el derecho de los periodistas a informar y del pueblo de Nicaragua a expresarse. “Que respete la Constitución” señaló.

Por su parte Miguel Mora dijo a la Voz de América que se siente bendecido porque Dios cumplió su palabra. “De los presos políticos como producto de la sublevación ante esta dictadura que se dio como una reacción social lógica del pueblo, de los más de 500 presos políticos ya no queda ni uno”.

“Me siento bendecido, me siento alegre y con mucha disposición a seguir trabajando por Nicaragua”, indicó Mora.

Mora y Pineda fueron detenidos el 21 de diciembre de 2018, acusados de cometer presuntos actos terroristas.

Sus familiares llegaron a recibirlos a la puerta de sus casas y les dieron la bienvenida.

El periodista Marlon Powell excarcelado del régimen se manifiesta…

El periodista Marlon Powell excarcelado hoy después de permanecer más d 3 meses en la cárcel Modelo. Powell rechaza la amnistía porque dice “no haber cometido ningún delito, sólo informar” en #SOSNicaragua pic.twitter.com/Vr9YqdnG7f — María Lilly Delgado (@MLillyDelgado) June 10, 2019

Miguel Mora y Lucía Pineda se comprometieron a seguir informando de lo que pasa en el país pese a que hay un “candado”, según la oposición, que no les permite seguir haciendo activismo.

Dijeron que seguirán exigiendo la justicia para las 325 víctimas durante el conflicto socio político del país.

El gobierno del presidente Daniel Ortega tiene hasta el 18 de junio para liberar a los restantes presos políticos.

Con información de Voz de América