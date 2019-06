Unión Europea al igual que EEUU rechaza amnistía y exige rendición de cuentas

EEUU afirmó días atrás que rechaza de manera categórica la Ley de Amnistía

La Unión Europea (UE) aplaudió ayer jueves la liberación de 56 manifestantes políticos (106 en la semana) y llamó al gobierno a rendir cuentas para castigar a los responsables de la represión.

«La liberación de los prisioneros detenidos (…) es un avance importante y un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en los acuerdos del 29 de marzo», la vocera de la UE, Federica Mogherini en un pronunciamiento.

Mogherini solició la «plena aplicación de los acuerdos» y «retirar todos los cargos y causas contra los interesados, garantizar la restitución de todos sus derechos y bienes, y ofrecer plenas garantías de seguridad».

«La aplicación de la cláusula de no repetición de la amnistía no debería dar lugar a nuevas restricciones de los derechos políticos», agregó la portavoz, para quien esa ley no debe exonerar a los responsables de «graves violaciones de los derechos humanos» en la represión de las protestas.

La UE llamó además a la «reanudación del diálogo nacional» y advirtió de su disposición a «usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis».

Declaración del Portavoz de UE Federica Mogherini sobre los últimos acontecimientos

“La liberación de los presos detenidos desde las manifestaciones en abril de 2018 es un avance importante y un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en los acuerdos del 29 de marzo.

La plena implementación de los acuerdos sobre derechos y garantías políticas es un próximo paso indispensable para fortalecer los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y restaurar la confianza.

Además, según lo acordado por las partes, es necesario retirar todos los cargos y casos en contra de los afectados, garantizar la devolución de todos sus derechos y bienes y proporcionar garantías plenas para su seguridad. En este sentido, la implementación de la cláusula de no repetición en la amnistía no debe conducir a renovadas restricciones de los derechos políticos. El proyecto de ley de amnistía no debe conducir a una exoneración de quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas. La rendición de cuentas y la reparación son elementos importantes para la verdad, la justicia y la reconciliación.

La UE pide la reanudación del diálogo nacional para completar las negociaciones sobre justicia y democracia.

La UE continuará vigilando de cerca la situación y está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis, según lo previsto en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de 21 de enero de 2019”.