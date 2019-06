Liberación de presos políticos no detendrá sanciones de EEUU y Canadá a funcionarios sandinistas, dice congresista

Aclara que los presos políticos jamás debieron haber sido apresados por el régimen sandinista. En la foto el congresista federal Mario Díaz-Balart

El congresista federal Mario Díaz-Balart, dijo estar de acuerdo con la salida de la cárcel de más de 400 presos políticos, pero deja en claro que la medida es insuficiente, y puede confundir a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el régimen sigue representando una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Esto ha desencadenado más presión y sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para el legislador, la dictadura de Ortega trata de tomar créditos con los presos políticos, un acto que no es de buena fe “porque nunca debieron estar arrestados”. Afirmó que aún hay más de 80 presos de conciencia dentro de las cárceles, y las libertades fundamentales no se han restituido en ese país.

“Número uno, nunca debieron estar presos; y dos, la buena noticia es que nadie de la administración del presidente Trump está confundido. La naturaleza de esa dictadura es muy clara. Es una dictadura asesina con sangre en sus manos y además con vínculos con el narcotráfico. No debe sorprender a nadie quien es este individuo Daniel Ortega y la naturaleza de su régimen, no hay confusión dentro de la administración sobre lo que es y lo que significa la dictadura de Ortega; por lo tanto, no es solo que vamos a ver el aumento de sanciones, sino el incremento de mucha más presión de parte de Estados Unidos. Me consta que vamos a ver muchísima más presión hacia la dictadura de Ortega” dijo bastante seguro el congresista Díaz-Balart.

El legislador no detalla la fecha para las nuevas sanciones, pero afirmó que cuando el presidente Trump anunció la nueva política de Estados Unidos dirigida a la dictadura cubana al inicio de su mandato, fue hasta tiempo después que se comenzó el proceso de designación de sanciones.

“No quiero hablar de fechas específicas porque se trata de un proceso, a veces se demora más de lo que me gustaría y a la misma administración le gustaría, pero cuando le digo que va a incrementar la presión y no quiero entrar en detalles, pero lo digo con total confianza que eso viene”, recalcó Díaz-Balart.

“El presidente Trump está haciendo algo que nadie había hecho, cumplir el Título Tres y el Cuatro de la Ley Helms Burton, que a pesar de todas las presiones y el cabildeo de los europeos y de hombres de negocios de Estados Unidos, el presidente Trump ha hecho cumplir esos Títulos de la Ley, incluyendo la prohibición de los cruceros que creían que no lo iba a hacer. Repito esto no es una cuestión de jarabe de pico. La dictadura de Ortega no solo es un cáncer, es una tragedia para el pueblo de Nicaragua y creo que es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos”, apuntó el legislador.

El capítulo Tres y Cuatro de la Ley Helms Burton, permite a los afectados por el régimen cubano realizar demandas contra personas que trafican con bienes confiscados por esa dictadura, el envío de remesas tiene un límite de mil dólares cada trimestre por persona, restringe viajes familiares a Cuba, prohíbe transacciones financieras con empresas militares cubanas, entre otras restricciones que deben ser cumplidas por los estadounidenses, empresas y la banca bajo la jurisdicción de Estados Unidos.