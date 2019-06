Nicaragua está en el 5to lugar de lista de 15 países donde no se recomienda viajar

Si la crisis turística del país estaba en rojo, ahora estar en la ubicación número cinco empeorará más las cosas

Washington – El Departamento de Estado realizó una lista de países en Alerta 3, lo que viene a ser que debido a varios problemas, es mejor no viajar a los mismos sin reconsiderar el viaje. Nicaragua se encuentra en el quinto de 15 en la lista de color gris de los Estados Unidos, por lo que si el turismo esta en pésimas condiciones ahora sería todavía peor.

Estas son las naciones a las que no son recomendadas a pasar vacaciones en el verano del hemisferio norte…

1-Honduras. El país centroamericano tiene «algunas áreas de riesgo elevado», según Estados Unidos. La alerta del Departamento de Estado sostiene que es peligroso viajar a esta nación debido al crimen violento y que es común que se produzcan asesinatos y robos con arma. También recuerda que las pandillas controlan numerosas zonas y las personas pueden sufrir extorsión, violación o ser víctimas del tráfico humano. En la imagen, soldados patrullan playas de Tela, en el Mar Caribe.

2- Mauritania. Este país africano vive una situación de terrorismo y crimen que hace que sea aconsejable no visitarlo. Hay que sumar que la «policía local no tiene recursos para responder correctamente a los crímenes serios». Además, el Departamento de Estado recalca que los occidentales son objetivo de los grupos criminales. En la imagen, unos surfistas pasan frente a los restos de un buque en una playa.

3- Burkina Faso. Estados Unidos recalca que en esta nación hay terrorismo, crimen y secuestros. Pese a que no está en la lista de países a los que no hay que viajar, el Departamento de Estado publicó una lista con 11 regiones en las que es mejor no poner el pie ya que no pueden ofrecer ningún tipo de servicio de emergencia. En la imagen, unas turistas francesas en Laong, un lugar conocido por sus esculturas de granito.

4-Níger. Al igual que otras zonas en África, el terrorismo, el crimen y el riesgo de ser secuestrado son razones para reconsiderar el viaje a este país. Los grupos terroristas suelen atacar zonas frecuentadas por occidentales y muchas veces no avisan. Estados Unidos pide tener un plan de contingencia por si acaso es necesario. En la imagen, el minarete hecho de barro más alto del mundo, en Agadez.

5- Nicaragua. El clima político y social de este país centroamericano hace que sea aconsejable cancelar cualquier viaje. A la inestabilidad y el crimen, se suman la deficiente red de salud y la aplicación arbitraria de leyes. Washington recuerda que es normal encontrarse a policías o civiles vestidos de policía que tienen como objetivo a aquellos que se opongan o muestren contrarios al presidente Daniel Ortega.