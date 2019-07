El próximo megaterremoto en EE.UU. puede ocurrir dentro de menos de 30 años y los geólogos apuntan a la falla de San Andrés

Una parte de la falla de San Andrés, al sur de California, es la candidata más probable a generar un gran terremoto en EE.UU. en los próximos 30 años, según se desprende de un estudio publicado poco antes de los fuertes sismos que han azotado a ese estado en estos días.

En detalle, un equipo liderado por la geóloga Susanne Jänecke, de la Universidad Estatal de Utah, señala como el punto de una potencial liberación de energía una particular sección de 25 kilómetros de longitud cercana a la frontera con México, la cual ha mostrado poca actividad en los últimos 300 años.

«Se pensaba que el posible sitio de nucleación era un área pequeña cerca de Bombay Beach en California, pero nuestro trabajo sugiere que puede haber un ‘fusible’ más largo hacia el sur», asevera Jänecke, detallando que un terremoto en ese lugar podría ser incluso más potente en relación con las estimaciones realizadas en el pasado sobre la falla de San Andrés.

La científica explica que el sitio en cuestión alberga dos ramificaciones importantes de la falla posicionadas casi en paralelo, con otras fracturas que las atraviesan de forma transversal similar a la estructura de una escalera.

Today’s #earthquake is located in a fault named «Little Lake». Quite distant from San Andreas Fault.

14 aftershocks currently mesured by USGS. pic.twitter.com/NxdXT5zraf

— SkyAlert USA (@SkyAlertUSA) 4 de julio de 2019