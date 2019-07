EE.UU. y Venezuela denuncian separadamente incidente aéreo sobre el Mar Caribe

El Comando Sur de EE.UU. informó que un avión de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela puso «en riesgo» a la tripulación y a una de sus aeronaves militares en aguas internacionales sobre el Mar Caribe, al acercarse «a una distancia insegura», el pasado viernes 19 de julio.

En un comunicado emitido el domingo, el Ejército estadounidense dijo que determinó que «cazas de fabricación rusa siguieron agresivamente al EP-3 a una distancia no segura en espacio aéreo internacional por un prolongado período de tiempo, poniendo en peligro la seguridad de la tripulación y la misión del EP-3».

«El régimen de Maduro sigue minando las leyes internacionalmente reconocidas y demuestra su desprecio por los acuerdos internacionales que autorizan a Estados Unidos y otros países a realizar vuelos de manera segura en el espacio aéreo internacional», dijo el Ejército estadounidense.

El comunicado también afirmó que la situación «demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro».

El Comando Sur también publicó en Twitter su denuncia del incidente, acompañado de un video del avión militar venezolano.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP

— U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019