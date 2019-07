Adolescente que «perdía el tiempo» en videojuegos se hace millonario en el mundial de ‘Fortnite’

Un británico de 15 años, ganó cerca de 1,1 millones de dólares en el mundial del videojuego ‘Fortnite’ que se celebró en Nueva York (EE.UU.) del 26 al 28 de julio. Jaden Ashman —que compitió bajo el nombre de ‘Wolfiez’— terminó segundo en la modalidad de parejas junto a su compañero de equipo, el neerlandés Dave John.

Aunque su obsesión por los videojuegos desde muy temprana edad y las largas jornadas tras una consola ya han dado sus frutos y lo han convertido en millonario, también le ocasionaron un sinnúmero de regaños y discusiones con su mamá, Lisa Dallman, destaca The Guardian.

«Si le soy honesta, he estado bastante en contra de que [Jaden] juegue. Lo he estado presionando más para que haga sus deberes escolares. De hecho, le boté una [videoconsola] Xbox y rompí unos auriculares. Vivimos una pesadilla», confesó Dallman.

Sin embargo, tras darse cuenta de que su hijo no estaba perdiendo el tiempo, Lisa ha aceptado, por fin, su elección de convertirse en un jugador profesional de videojuegos. «Ella no entendía cómo funcionaba, por lo que pensó que pasaba ocho horas al día en mi habitación perdiendo el tiempo. Así que, ahora que le he demostrado que puedo hacer cosas, estoy realmente feliz», asegura Jaden.

En relación al futuro del dinero ganado por su hijo, Lisa cree que el adolescente lo invertirá de manera prudente y sin derrocharlo en lujos. «Jaden no es realmente una persona materialista. Tendrá un suministro de Uber Eats [plataforma de comida a domicilio] de por vida, y creo que eso será suficiente para él. Simplemente jugando videojuegos y comiendo comida para llevar estará en su salsa», subraya.

Además del premió que recibió, Jaden firmó un acuerdo por cerca de 60.000 dólares al año con Lazarus Esports, uno de los mejores equipos mundiales de ‘esports’, es decir, deportes electrónicos. De acuerdo con Daily Mail, el menor intentará presionar para que le permitan dejar sus estudios y dedicarse por completo a estas competiciones. «Sin duda, voy a comprar una casa y unos zapatos Gucci. También podría comprarle un auto a mi madre, ya que ella conduce un pequeño Fiat 500», aseguró el adolescente.

The 15yr old millionaire Fortnite player Jaden Ashman and his mum Lisa Dallman. He came second with his teammate on the duos and will split $2.25m! His mum says accepting him as an e-sports player has been very hard and she’s even thrown out an X-Box in past!! #FortniteWorldCup pic.twitter.com/UCUqGzUOLW

— Joe Tidy (@joetidy) July 27, 2019