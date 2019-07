La tormenta tropical Erick se convierte en huracán en el Pacífico

La tormenta tropical Erick en el océano Pacífico se ha intensificado hasta convertirse en un huracán de categoría 1, comunica el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Según el último reporte del NHC, Erick se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 120 km/h. Se pronostica que la intensidad del huracán se intensifique en las próximas horas, pero comenzaría a debilitarse a partir de la tarde del miércoles.

De momento, Erick se encuentra a unos 1.790 kilómetros al sureste de la localidad de Hilo, Hawái, a donde llegaría el 2 de agosto como tormenta tropical.

Tropical Storm #Erick is forecast to move toward the Hawaiian Islands through the week, crossing into the Central Pacific basin late Monday or early Tuesday. Follow @NWSHonolulu for more info on Erick’s possible impacts on the islands later in the week. https://t.co/N7jDnjmLGs pic.twitter.com/ksikXPcWTO

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) July 28, 2019