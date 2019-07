Un caza F/A-18E de EE.UU. se estrella cerca de la Valle de la Muerte en California

Un caza polivalente Super Hornet F/A-18E de la Marina de EE.UU. se ha estrellado este miércoles cerca de la Estación Naval de Armas Aéreas (NAWS, por sus siglas en inglés) China Lake en California, informan las Fuerzas Aéreas Navales desde su cuenta verificada de Twitter.

Se desconoce el estado del piloto y actualmente se están realizando esfuerzos de búsqueda y rescate.

«Aproximadamente a las 10:00 (hora local), un F/A-18E se estrelló cerca de @NAWS_CL. Los esfuerzos de búsqueda y rescate están en marcha», reza la publicación.

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.

— flynavy (@flynavy) July 31, 2019