EE.UU. impondrá aranceles adicionales del 10% sobre los productos chinos por 300.000 millones de dólares

Donald Trump anunció la imposición de un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas por valor de 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre.

El presidente estadounidense informó en su cuenta de Twitter que los representantes del país norteamericano han regresado de China, «donde tuvieron conversaciones constructivas relacionadas con un futuro acuerdo comercial».

«Pensamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero lamentablemente China decidió renegociar el acuerdo antes de firmarlo», escribió.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019