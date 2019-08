Calzado cómodo para mujer más allá de las zapatillas de deporte

En la época de calor, cuando llegan las vacaciones, se hace más necesario que nunca contar con un calzado cómodo para poder recorrer largas distancias y conocer aquellos lugares que vayamos a visitar en nuestros días libres, sin que el dolor de pies nos estropee la jornada hasta el punto de tener que volvernos al hotel o de estar incómodos allá donde nos encontremos.

A todos se nos viene a la cabeza en esos momentos el calzado deportivo, que, si bien es cierto que nos puede resultar útil, no es ni mucho menos el único, pues no siempre nos apetece ir en zapatillas y hay momentos en los que simplemente no nos vemos bien con ellas.

Pero no te preocupes, porque hay sandalias cómodas para mujer que podrás ponerte en cualquier ocasión, que además de ser increíblemente confortables y respetuosas con tus pies, tienen unos diseños atractivos que combinan con cualquier look. En este enlace encontrarás la selección de 24HRS, unas sandalias que destacan por su comodidad, su diseño anatómico y su flexibilidad, de la mano de una compañía que utiliza la última tecnología para la fabricación de sus zapatos.

La importancia de unas sandalias cómodas para caminar en verano

No solo por estilismo, no solo porque no en todas las ocasiones podemos ir con zapatillas deportivas, es que ni siquiera es bueno para nuestros pies pasarse el verano en zapatos cerrados. Al igual que cuando llega el calor nos ponemos ropas más frescas, nuestros pies necesitan ir con sandalias para mantener una buena temperatura y no sufrir por un exceso de sudoración.

Por ello, debemos optar por sandalias cómodas para poder andar y disfrutar caminando, aunque sea durante largas horas, y también, si tenemos que pasar largar horas de pie debido a nuestro trabajo.

Así mismo, tendremos que buscar suelas que absorban los impactos al caminar y que queden perfectamente ajustadas al pie para que este no vaya suelto. La calidad de las plantillas de las sandalias es, pues, un elemento clave para garantizar un buen confort y distribuir correctamente el peso al caminar y el impacto de la pisada.

Características que debe tener una sandalia cómoda

Vamos a ver a continuación algunos aspectos en los que debemos fijarnos para acertar con la elección de una sandalia para el verano que nos resulte cómoda para caminar y pasar largas jornadas de pie.

La horma

La horma es esencial para una sandalia cómoda, el molde estilizado del pie debe ser ancho y con un buen volumen interno, para que no oprima ni los dedos ni el empeine. Se debe evitar que los diseños cuenten con costuras interiores que puedan causarnos rozaduras.

Los materiales

Los materiales son de suma importancia para la comodidad de la sandalia, para que nos aporte una buena transpiración y para que se adapten perfectamente a nuestro pie. Por este motivo no basta con que la sandalia sea de piel, sino que esta debe ser de primerísima calidad, tanto en la parte externa como en los forros interiores, pues son los que están en contacto directo con nuestros pies, ya que en verano no usamos ni medias ni calcetines y están totalmente desprotegidos en este sentido. Nos tenemos que asegurar así mismo que elegimos una marca que no utilice ningún tipo de producto que nos pudiese producir algún tipo de alergia, como los usados para los tintes.

Las plantillas

Las plantas interiores de las sandalias son donde apoyan nuestros pies y donde descansa todo el peso de nuestro cuerpo al caminar, así que son fundamentales. Debemos elegir sandalias que cuenten con plantillas cómodas y anatómicas para mejorar el confort de la pisada.

Los pisos

Los pisos son una parte importante con respecto a la amortiguación del impacto contra el suelo, por eso hay que elegir buenas suelas que cuenten con pisos de poliuretano, pisos microporosos y gomas aligeradas. Lo que buscamos, en definitiva, son pisos ligeros y flexibles y que nos proporcionen una buena amortiguación.

El diseño

En la actualidad, hay infinidad de diseños de sandalias cómodas para que puedas elegir el que más te guste, tan solo tienes que entrar en el enlace que dejamos al principio de este artículo para comprobarlo por ti misma.

Son sandalias de una gran firma y con cualquiera de ellas te sentirás cómoda, aunque camines durante todo el día, sin renunciar al estilo. En cuanto al modelo a elegir dependerá de gustos personales y de esos diseños que sabes por experiencia que mejor le sientan a tu pie por su tipo de constitución, al igual que elegimos la ropa que mejor nos sienta a nuestra silueta. Deberemos tomar en consideración, por tanto, si nuestro pie es huesudo, delgado, ancho, gordo… son factores que influyen cuando optamos por un modelo en concreto u otro.