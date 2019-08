Trump: Pruebas de misiles de Corea del Norte no violan acuerdos con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que las pruebas de misiles de Corea del Norte pueden haber violado las resoluciones de las Naciones Unidas, pero no su acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong Un.

En una serie de tuits, Trump dijo que no creía que Kim quisiera “violar su confianza y decepcionarlo”.

“Corea del Norte tiene todavía mucho que ganar, el potencial del país bajo el liderazgo de Kim Jong Un es ilimitado. También tienen mucho que perder”, escribió el presidente.

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019