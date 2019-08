La Policía de El Paso, Texas confirma la muerte de 20 personas en un tiroteo en un centro comercial

El jefe de la Policía de El Paso (Texas) Greg Allen ha confirmado que 20 personas han muerto y al menos 26 han resultado heridas –9 de ellas continúan en estado muy crítico– por los disparos efectuados este sábado por un hombre armado en unos grandes almacenes de la cadena Walmart en la localidad estadounidense de El Paso (Texas).

De momento se tiene constancia de un detenido, de 21 años, según ha confirmado el gobernador adjunto del estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News. El sospechoso ha sido identificado como Patrick Crusius, natural de Dallas, por las mismas fuentes.

La cadena local KTSM ha publicado una imagen del presunto autor, confirmada según sus propias fuentes, en la que se aprecia a un joven vestido con camiseta negra, pantalones cortos y protectores auditivos entrando en el centro comercial con un fusil de asalto. Testigos del suceso han verificado esta descripción a la cadena ABC.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio’s Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019

La mayoría de las víctimas se encontraban en este centro comercial comprando artículo para la vuelta al colegio, según han informado varios medios locales.

De los heridos, nueve se encuentran en estado crítico y otros dos han sido estabilizados, según ha informado un portavoz del centro médico Del Sol a la cadena CBS.

El incidente ha comenzado alrededor de las 10 de la mañana del sábado, hora local (las 17.00 en España), cuando la Policía recibió un aviso para intervenir en la zona a las afueras del centro comercial Cielo Vista.

La Policía de El Paso ha dado la situación por «controlada provisionalmente» y está investigando si alguien más participó en el tiroteo, según el sargento Robert Gomez, portavoz policial.

#BREAKING: Exclusive eyewitness video from scene of mass shooting in Dayton; 7-10 dead, many more injured, according to local sources there. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/RI4KLPQqMN — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019

En una rueda de prensa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho que «se trata de uno de los días más mortíferos en la historia de este estado». El fiscal general de Texas, Ken Paxton considera que el manifiesto publicado por el sospechoso en las redes sociales «podría ayudar a arrojar luz sobre lo ocurrido».

Sobre este manifiesto también ha hablado el jefe de la Policía de El Paso (Texas) Greg Allen que cree que demuestra que hay un «nexo potencial» con un crimen de odio. Las autoridades no han desvelado más detalles y han informado de que continuarán con la investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado del incidente, según ha confirmado la Casa Blanca en un comunicado y ha mostrado sus condolencias a través de la red social Twitter.

«Terribles tiroteos en El Paso, Texas. Los datos que tenemos hasta ahora son muy malos, muchos muertos. Continuamos trabajando con las autoridades estatales, locales y con la Policía. He hablado con el gobernador para ofrecerle el apoyo total del Gobierno Federal. Que Dios proteja a todos», ha manifestado a través de la red social Twitter.

«El tiroteo de hoy no sólo ha sido trágico, sino que ha sido un acto de cobardía. No hay razones ni excusas que justifiquen la muerte de personas inocentes. Melania y yo enviamos nuestro más sincero pésame a la población de Texas», ha añadido.

Por su parte, su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador ha informado de que entre los 20 muertos que ha dejado el tiroteo, hay tres mexicanos, según ha informado el diario ‘El Heraldo de México’.

«Lamento los hechos ocurridos en El Paso, Texas, pueblo vecino y hermano de Ciudad Juárez y de nuestra nación. Envío mis condolencias a los familiares de las víctimas, tanto estadounidenses como mexicanos», ha señalado el mandatario mexicano a través de Twitter.

El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha utilizado la misma red social para confirmar que hay seis heridos mexicanos en este incidente.

La Policía de El Paso ha agradecido a través de las redes sociales el apoyo recibido durante las horas posteriores. «Estamos muy agradecidos con el apoyo recibido por la comunidad. Sin embargo, en este momento no se necesitan más donaciones de agua o bocadillos. Gracias a todos por su apoyo», han indicado.

Este tiroteo se ha producido apenas seis días después de que al menos tres personas, entre ellas dos niños, murieran y otras 15 resultasen heridas por un tiroteo en un festival anual de comida de la localidad de Gilroy, en el estado de California, según un balance de víctimas confirmado por las autoridades.