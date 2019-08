Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. son atacados a balazos desde México

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. fueron atacados a balazos por cuatro hombres desde el lado mexicano, mientras patrullaban el río Bravo, en las cercanías de El Frontón, Texas.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que la lancha en la que viajaban los agentes de la Unidad de Infantería de Marina recibió 50 balazos, aunque ningún elemento resultó herido.

«Este incidente está actualmente bajo investigación», informó la agencia en un comunicado.

A #BorderPatrol Marine Unit patrolling near Fronton, TX reported they were fired upon from the Mexican riverbank. Agents saw 4 subjects who shot over 50 rounds at them. No one on board was injured, but the boat was hit. The incident is under investigation. https://t.co/Yz7noAMnFk pic.twitter.com/BfTGw83KMT

— CBP RGV (@CBPRGV) August 9, 2019