«El tiempo corre»: Pompeo insta a aumentar la presión sobre Irán y publica la cuenta atrás del final de las sanciones

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, instó este 13 de agosto a que los aliados de EE.UU. aumenten la presión sobre Irán.

«El tiempo corre. El tiempo que queda antes de que el embargo de armas [impuesto] a Irán expire y la prohibición de viajar de [jefe de las fuerzas Qud, fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria iraní] Qasem Soleimani termine», escribió Pompeo. El representante diplomático estadounidense llama a sus aliados a «aumentar la presión sobre el régimen iraní hasta que detenga su comportamiento desestabilizador».

El tuit del secretario de Estado ha sido acompañado por un cuenta atrás que muestra el tiempo que queda antes de que expiren las sanciones contra la nación persa.

The clock is ticking. Time remaining before the UN arms embargo on Iran expires and Qasem Soleimani’s travel ban ends. We urge our allies and partners to increase the pressure on the Iranian regime until it stops its destabilizing behavior. https://t.co/oxsXNiJ4Q3 pic.twitter.com/o4HpES3GKs

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 12, 2019