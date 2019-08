Una joven se queda ciega de un ojo tras explotarle dos huevos hervidos en microondas

Una británica de 22 años sufrió quemaduras en el rostro tras hervir huevos en un horno a microondas siguiendo un consejo ‘seguro’ que encontró en la Red, informa The Sun.

El hecho sucedió el pasado martes cuando Bethany Rosser, de la localidad de la Redditch (condado de Worcestershire, Reino Unido) decidió cocinar dos huevos para el desayuno.

Para ello, siguió una receta que encontró en el portal Delish.com, según la cual basta con agregar sal al agua para evitar que los huevos revienten. Las instrucciones indicaban un tiempo de cocción de entre 6 y 8 minutos.

‘I’ve been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face’ https://t.co/ts1exDzTrq

— The Sun (@TheSun) August 14, 2019