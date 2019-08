LG y SINSA entregan gran premio de promoción “Renovamos Tu Hogar”

La afortunada ganadora de esta promoción se llevó cinco electrodomésticos LG de última tecnología, valorados en más de seis mil dólares

LG Electronics (LG) y SINSA cerraron con broche de oro su promoción “Renovamos tu Hogar” con la entrega oficial del premio a la señora Nohelia Cortes, que consiste en cinco electrodomésticos LG, valorados en más de seis mil dólares.

La afortunada ganadora de la promoción se llevó un smart TV de 43”, una refrigeradora LG Instaview, una cocina de 30 pulgadas, un microondas LG, una lavadora carga frontal con una mini Twinwash LG, todos con tecnología Inverter que le garantizarán la reducción del consumo de energía hasta en un 40% .

“Cuando me llamaron me dijeron que me había ganado un televisor y me puse muy contenta, para mí era una bendición, pero vaya sorpresa al venir a la tienda y me dicen que me gané todos estos productos, así que estoy entusiasmadísima, alegre y agradecida con Dios, jamás me imagine tener tantos artículos, ahora sí vamos a renovar nuestro hogar”, expresó muy emocionada Nohelia.

“Estábamos muy contentos cuando nos dijeron que habíamos ganado un televisor, y ahora que nos dan esta gran sorpresa, la verdad lloramos de emoción”, dijo por su parte Julio Jiménez, esposo de Nohelia.

El matrimonio expresó que a finales de julio compraron una lavadora LG y en ese momento les dijeron que participaban en la Promoción Renovamos tu Hogar. “La lavadora nos costó un poco más de 400 dólares, pero ahora con este premio esos 400 dólares se nos multiplicaron por mucho más, ahora disfrutaré este premio con mis tres bebés, mi esposo y mi madre”, dijo aún emocionada Nohelia.

Por su parte Allan López, Gerente de País de LG Nicaragua se mostró muy satisfecho con la entrega de este premio. “Estamos muy contentos con la entrega de este gran premio, para LG es una forma de agradecer la confianza y fidelidad de nuestros clientes hacia nuestra marca”.

Esta promoción fue impulsada por LG en alianza con SINSA durante los meses de mayo, junio y julio entre los clientes que compraron productos de línea blanca y aires acondicionados LG por un monto de 299 dólares o más, período que también ofrecieron grandes descuentos para que las familias nicaragüenses tuvieron la oportunidad de crear un hogar hermoso y funcional.