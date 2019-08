Desinformación, falta de acceso y confusión impiden a fumadores que continúan fumando de considerar mejores alternativas; según estudio Global de PMI

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) lanzó hoy un documento técnico titulado: “Unsmoke: despejando el camino para el cambio”, con base en los descubrimientos de un importante estudio mundial realizado para la compañía por la empresa de investigación independiente Povaddo. Aunque la mejor opción es dejar los cigarrillos y la nicotina por completo, la mayoría de personas no lo hace. La encuesta –realizada en 13 países a adultos entre los 21 y 74 años- basa la exploración del documento en dos temas principales: el impacto del humo en las relaciones interpersonales y la falta de información disponible sobre los productos libres de humo, revelando algunas de las barreras que podrían impedir que los fumadores consideren alternativas libres de humo en lugar de seguir fumando.

“Hoy hay una tremenda cantidad de información errónea circulando así como confusión en torno a los productos libres de humo. Este es uno de los más grandes obstáculos que enfrenta el mundo para convertirse en libre de humo”, dijo Jacek Olczak, director operativo en PMI. “La realidad es que hay mejores opciones disponibles para los fumadores adultos que no quieren dejarlo. Es urgentemente necesaria una nueva discusión global -basada en ciencia y datos- sobre estas alternativas”.

Falsedades y consecuencias

El documento revisa el interés público por una mejor conversación sobre cómo hacer de los cigarrillos una cosa del pasado –lo cual es un deseo que no se está cumpliendo. Aunque cuatro de cinco encuestados estuvieron de acuerdo con que se necesita un cambio, solo la mitad de los fumadores adultos encuestados en el mundo (55 por ciento) dijo contar con la información necesaria para tomar una decisión informada sobre los productos libres de humo. En Israel, solo uno de cuatro (25 por ciento) dijo tener toda la información que necesitaba; en Australia, también estuvo por debajo de la mitad (43 por ciento). A comparación con Hong Kong (66 por ciento), Italia (64 por ciento) y Brasil (62 por ciento)- la diferencia es pronunciada.

La demanda es fuerte: un 90 por ciento del público conoce los cigarrillos electrónicos y casi siete de diez (68 por ciento) fumadores actuales dijeron que sería más probable que consideraran cambiarse a mejores alternativas como este tipo de dispositivos o productos de tabaco calentado, si tuvieran una orientación más clara sobre cómo difieren estos productos de los cigarrillos tradicionales. De los 13 países, los consumidores que más considerarían cambiarse a mejores alternativas como resultado de una mejor información se encuentran en países latinoamericanos como Brasil y México (ambos 85 por ciento) y Argentina (80 por ciento). La probabilidad más baja se vio en dos vecinos europeos: Alemania (51 por ciento) y Dinamarca (47 por ciento).

El impacto de fumar en las relaciones interpersonales

El estudio explora la actitud de cara al fumado tanto de fumadores como de los no fumadores, así como el papel que juega en las relaciones humanas fumar o dejar de hacerlo.

No hay duda que dejar los cigarrillos y la nicotina por completo es la mejor opción. Pero en comparación con seguir fumando, usar alternativas libres de humo, como cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado podría tener un menor impacto en las relaciones interpersonales. Casi la mitad de los ex fumadores que se han cambiado a las alternativas libres de humo (48 por ciento) reportaron mejores relaciones con la familia y amigos desde que se cambiaron y el 45 por ciento reportó que sus vidas sociales han mejorado consecuentemente, con una proporción levemente más alta de hombres que mujeres informando esta mejora (48 por ciento vs. 41 por ciento, respectivamente).

Las relaciones íntimas no son las únicas afectadas: la encuesta reveló que el hábito de fumar puede interponerse entre los amigos y, dejar de hacerlo, puede tener un impacto positivo en la vida social de quienes lo hagan. Más de dos tercios (69 por ciento) de no fumadores indicaron que no les gusta ir a las casas de los fumadores porque se sienten incómodos estando alrededor del humo. Incluso fuera de la casa, los no fumadores dicen que el peor olor de los cigarrillos está en la ropa de los fumadores (77 por ciento). Esta fue una aversión importante en todos los grupos etarios: 21-34 años (74 por ciento), 35-54 años (78 por ciento), 55-74 años (79 por ciento). Hubo una pequeña diferencia en los puntos de vista entre géneros, donde el 75 por ciento de los hombres y el 79 por ciento de las mujeres estuvieron de acuerdo con que no les gusta el olor del humo del cigarrillo en la ropa.

Dejar de fumar también puede ofrecer oportunidades para acortar una diferencia social entre fumadores y no fumadores. Según el estudio, los fumadores experimentan incomodidad social –la mitad (53 por ciento) dijo que se sienten incómodos alrededor de amigos y parientes no fumadores incluso mientras no están fumando. Tanto para los fumadores como los no fumadores, se pueden observar diferencias entre continentes, particularmente notables entre países latinoamericanos y europeos. En Latinoamérica, los países encuestados –Brasil, México y Argentina- tuvieron mayores votos que el promedio (en 61 por ciento, 55 por ciento y 51 por ciento, respectivamente). Sin embargo, en países europeos, las personas estuvieron menos de acuerdo: en Dinamarca, solo el 25 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo; en Italia, el 39 por ciento; en el Reino Unido, el 40 por ciento y en Alemania, el 44 por ciento.

“Estamos creando un movimiento para ayudar al mundo a alejar el humo: Unsmoke”, dijo Marian Salzman, vicepresidente senior global de comunicación en PMI. “Estos resultados son una de las votaciones transculturales más grandes que se hayan hecho sobre el impacto del hábito de fumar en las relaciones. Estos datos muestran dónde están las diferencias en los valores sociales, pero aún más importante, revelan las similitudes que ayudarán a que la iniciativa #unsmokeyourworld vaya de persona en persona, ciudad en ciudad y fumador en no fumador para contribuir con el cambio global”.

#UnsmokeYourWorld (Elimina el humo de tu mundo) es una iniciativa de PMI para acelerar un cambio histórico en la salud pública. Por medio del movimiento #unsmoke, queremos reunir a una comunidad de personas que pueden acelerar este cambio reforzando el mensaje de que abandonar los cigarrillos y la nicotina por completo es la mejor opción que cualquier fumador puede tomar y convertirse en defensores del mensaje de que para los fumadores, que de otra forma seguirían fumando, hay mejores alternativas de las cuales elegir.

Para leer el studio completo “Unsmoke: despejando el camino para el cambio” visita: www.unsmokeyourworld.com/whitepaper

