El lenguaje es una decisión política: guía para la comunicación igualitaria en tu organización

Después del lanzamiento de la primera guía de #GéneroALTEC, a partir de hoy está disponible la segunda guía que desarrollamos con el objetivo de aportar recursos prácticos para una comunicación igualitaria en cualquier organización

El lenguaje no sólo traza los límites de lo que nos rodea, el lenguaje moldea nuestro pensamiento y forma de organizar nuestras ideas. Nos permite cuestionar la hegemonía patriarcal en nuestra comunicación. Ésta usualmente refuerza nociones y discursos discriminatorias tales como valores, esterotipos, roles, modos de ser, entre otros.

Después de más de un año de trabajo con organizaciones y empresas aliadas del ecosistema ALTEC e integrantes de la Consultora PARES, hoy publicamos la segunda guía de género. Esta guía busca aportar recursos prácticos hacia una comunicación igualitaria en cada uno de los ámbitos comunicacionales que presenta una organización o empresa interesada en hacer efectiva la igualdad de derechos.

Esta Guía para la comunicación igualitaria link reconoce la función del lenguaje como modelador de la realidad. Subraya la importancia de asumir el compromiso de un uso inclusivo y no sexista del mismo, por parte de organizaciones y empresas. Se les invita a unirse en el desafío de construir sociedades que integren la diversidad, desde el paradigma de igualdad.

El lenguaje es una herramienta básica de comunicación, es un reflejo de la sociedad que la crea. La sociedad patriarcal en la que vivimos confiere más importancia a lo masculino en su manera de entender el mundo, entonces el lenguaje que usamos necesita ser repensado para deconstruir el modo dominante en cómo comunicamos al interior y exterior de nuestras organizaciones.

“El lenguaje inclusivo busca, precisamente, incluir al nombrar a todas y todos, sin excluir a nadie. No oculta, no subordina, no infravalora ni excluye. No es moda ni capricho, es una herramienta clave para trabajar la igualdad efectiva entre los géneros” Consultora PARES

Existe una relación intrínseca entre la lengua y la forma en la que concebimos e interpretamos la realidad. Esto se manifiesta en un sesgo lingüístico con base en el género que se ha convertido parte de nuestra cotidianeidad y en un obstáculo para lograr el objetivo común de igualdad y equidad en nuestra sociedad.

El propósito de las siguientes recomendaciones es ofrecer una muestra de los diversos recursos prácticos contenidos en la guía que servirán de apoyo para construir una comunicación igualitaria en cada uno de los ámbitos comunicacionales que presenta una organización.

¿Por dónde empezamos a construir una comunicación igualitaria en nuestras organizaciones?