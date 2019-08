EE.UU.: Varias personas heridas al impactar un rayo contra un árbol durante un torneo de golf (VIDEO)

Al menos seis personas han resultado heridas después de que un rayo impactara contra un pino durante el PGA Tour Championship, torneo de golf celebrado en la ciudad estadounidense de Atlanta, informa AP.

La tercera ronda del evento fue suspendida durante aproximadamente 30 minutos debido a las tormentas en el área, y se les recomendó a los fanáticos que buscaran refugio. En ese momento, el rayo golpeó la parte superior del árbol y rompió la corteza hasta el fondo.

«Hubo una gran explosión y luego una réplica tan fuerte que se podía sentir el viento», contó a la agencia Brad Uhl, uno de los testigos. «Fue solo un destello. Estaba lloviendo y todos estaban acurrucados cerca del árbol».

PATRICKERICKSON: RT Bcicles: Lightening strike at the FedEx cup championship in Atlanta. Hope everyone is ok. #FedExCup pic.twitter.com/VdWf9zirT6

— 590 KQNT (@590KQNT) August 24, 2019