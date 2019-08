Fotos satelitales muestran indicios de que Corea del Norte construye un submarino de misiles nucleares

Corea del Norte aparentemente construye un submarino capaz de portar misiles balísticos con carga nuclear, según afirman investigadores estadounidenses con base en el análisis de recientes fotografías satelitales de un astillero norcoreano.

Las imágenes muestran embarcaciones de apoyo y una grúa que podrían ser utilizados como parte de un futuro lanzamiento de prueba de un misil de submarino, detallan investigadores del proyecto Beyond Parallel del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

«Creemos que este es el submarino de misiles balísticos esperado desde hace mucho tiempo como reemplazo del submarino de misiles balísticos experimentales de clase SINPO de la Marina Popular de Corea», afirmaron los especialistas.

Photos indicate North Korea is building new ballistic missile submarine, analysts say. https://t.co/qPDz1DFrh5 pic.twitter.com/pD2DNzVX1I

