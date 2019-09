Parte de las Bahamas se prepara para el huracán Dorian

MCLEAN’S TOWN CAY, BAHAMAS — El peligroso huracán Dorian se acercaba el domingo de madrugada al norte de las Bahamas, amenazando con castigar las islas con vientos de 260 kilómetros por hora, fuertes olas y lluvia torrencial, mientras la gente buscaba cobijo en escuelas, iglesias y otros refugios.

De Florida a las Carolinas, millones de personas seguían con preocupación las noticias sobre Dorian, en medio de estimaciones de que podría virar bruscamente al nordeste tras pasar por Bahamas y poner rumbo a la costa sureste de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que incluso aunque su centro no toque tierra en territorio estadounidense y permanezca sobre el mar, es probable que la potente tormenta golpee las zonas costeras de Estados Unicos con vendavales e intenso oleaje.

A las 8 de la mañana, hora del este de EE.UU., el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), informó en un boletín que Dorian ahora alcanzó categoría 5. En su cuenta de Twitter, el NHC reporta que «Dorian ahora es un huracán de categoría 5 con vientos sostenidos de 260 kph. La pared del ojo de este huracán catastrófico está a punto de golpear las Islas Ábaco con vientos devastadores».

En la región norte del archipiélago de Bahamas, los hoteles cerraron, los vecinos cubrieron sus ventanas de tablones y las autoridades contrataron embarcaciones para llevar a la gente de zonas bajas a islas más grandes ante el avance de Dorian.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, advirtió que Dorian era una “tormenta devastadora y peligrosa” y dijo que cualquiera “que no evacúe se pone en extremo peligro y puede esperar una consecuencia catastrófica”.

Pequeñas embarcaciones hacían trayectos entre poblaciones pesqueras exteriores y McLean’s Town, un asentamiento de una docena de viviendas en el extremo oriental de la isla Gran Bahama, a unos 240 kilómetros de la costa atlántica de Florida. La mayoría de la gente llegó de Cayo Sweeting, un pueblo pesquero de unos cientos de personas que se encuentra 1,5 metros sobre el nivel del mar.

“No nos la jugamos”, dijo Margaret Bassett, piloto de transbordador para el complejo turístico Deep Water Cay. “Si dicen que evacuemos, hay que evacuar”.

El huracán, que avanza despacio, podría descargar hasta un metro de agua a lo largo de dos o tres días, acompañando las lluvias de vientos devastadores y una peligrosa crecida en el nivel del mar llamada marejada ciclónica, indicó el meteorólogo privado Ryan Maue, que coincidía con algunas de las simulaciones informáticas más fiables.

Se esperaba que la tormenta afectara a unas 73.000 personas y 21.000 viviendas, indicó el portavoz del gobierno Kevin Harris. Las autoridades cerraron los aeropuertos de las islas Abaco, Gran Bahama y Bimini, aunque el de Lynden Pindling, en la capital, Nassau, permanecía abierto.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019