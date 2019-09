ACNUR excluye a Venezuela de lista de cinco países con peores crisis migratorias del planeta

La crisis migratoria que atraviesa Venezuela no está entre las cinco peores del planeta, según una reciente lista publicada por la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), pese a que la propia organización ha dicho que hay 4.296.777 venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo.

Pronósticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) indican que de no solucionarse la crisis política y humanitaria que padece Venezuela, el próximo año la cifra podría acercarse a los 8 millones de venezolanos exiliados.

El video de ACNUR publicado en Twitter muestra: Somalia en quinto lugar con 949.000 refugiados; en cuarto lugar Myanmar, con 1,1 millones. Le sigue en tercer lugar, Sudán del Sur con 2,3 millones de refugiados; Afganistán en segundo puesto con 2,7 millones y en primer lugar Siria con 6,7 millones de personas que han salido de ese país debido a la guerra.

Tens of millions of people have been forced to flee their homes. This is where they come from. pic.twitter.com/P47f3JFxFl

