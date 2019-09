Trump: «Cuando yo gane, los negocios, los puestos de trabajo y el dinero de China desaparecerán»

Tras la entrada en vigor este 1 de septiembre de los nuevos aranceles sobre las mercancías del gigante asiático importadas a EE.UU., el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó este martes: »Vamos muy bien en nuestras negociaciones con China». Al mismo tiempo, agregaba que está «seguro de que a ellos les gustaría trabajar con una nueva Administración para poder seguir su práctica de ‘estafar a EE.UU.’ (por 600.000 millones de dólares al año)».

«Pero luego, piensen en qué le pasará a China cuando yo gane», continuaba el mandatario en otro tuit. «¡El acuerdo será más duro! Entretanto, su cadena de suministro se desmigajará, y los negocios, los puestos de trabajo y el dinero desaparecerán!», añadió.

Algunos expertos dudan que China logre superar el punto muerto en el que ha encallado la guerra de aranceles que libran las dos economías antes las elecciones de 2020 en EE.UU.

….And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China’s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019