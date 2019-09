EE.UU. amplia la lista de sanciones para Irán

EE.UU. ha ampliado este miércoles la lista de sanciones a Irán. El anuncio fue realizado por el Departamento del Tesoro norteamericano, tan solo un día después de imponer nuevas medidas contra la agencia espacial de la República Islámica y otras entidades relacionadas.

En esta ocasión, Washington apuntó a una gran red de transporte que supuestamente estaría dirigida por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incluido a 16 entidades, 6 buques petroleros y 9 individuos vinculados a Irán.

Las empresas sancionadas están registradas en Irán, Líbano, Siria, Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur y las personas involucradas son nacionales de Irán, India y Líbano. Cuatro de las embarcaciones petroleras incluidas navegan bajo bandera iraní. Un buque está bajo la bandera de Panamá y otro pertenece a la Federación de San Cristóbal y Nieves.

REWARD!! Up to $15 MILLION for any information that leads to the disruption of the financial mechanisms of the Iranian regime’s IRGC, including the IRGC-QF. Submit a tip, earn a reward. 100% confidential. Relocation possible. info@rewardsforjustice.net. https://t.co/LtBVhsrwTc pic.twitter.com/7rRcsyynfs

— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) September 4, 2019