El huracán Dorian podría haber ocasionado la extinción de tres aves endémicas de las Bahamas

Tras el paso del huracán Dorian y sus devastadores efectos en las Bahamas este domingo, científicos están evaluando el impacto en la naturaleza y la vida silvestre del archipiélago. Precisamente, se teme la extinción del pájaro conocido como trepador cabecipardo o nuthatch de Bahamas, informa Forbes.

Un avistamiento realizado en 2018 por investigadores de la Universidad East Anglia (UEA, por sus siglas en inglés) estimó que la población del ave mencionada podría haber disminuido a tan solo un par de ejemplares.

Especies como el loro de Bahama, que habitó al menos en siete islas del archipiélago, y el oriol de Bahama, son otras que están seriamente amenazadas. Varios factores humanos parecen haber contribuido a la desaparición de su hábitat, y la fuerza del huracán podría contribuir al golpe final para su desaparición.

The Perfect Storm: Hurricane Dorian And People May Annihilate Three Bird Species#hurricane #HurricaneDorian #birds #EndangeredSpecies #Bahamas #BahamasDorian #conservation https://t.co/49nph6G64p pic.twitter.com/nOlRFL7mVT

— “ ” (⧖) (@GrrlScientist) September 3, 2019