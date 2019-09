Se registra una explosión cerca de la Embajada de EE.UU. en la capital de Afganistán

En la madrugada de este miércoles una explosión ha sacudido la ciudad de Kabul (Afganistán), cerca del edificio de la Embajada de Estados Unidos. De acuerdo con ABC News, un empleado de la sede diplomática confirmó por teléfono los hechos, pero sin dar más detalles.

El estallido se produce en las primeras horas de este 11 de septiembre, día en que se conmemoran el 18°. aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001.

En las primeras imágenes desde el lugar de los hechos se observa una densa nube de humo. El Ministerio de Defensa afgano señala que la explosión fue provocada por un cohete que se estrelló contra un muro cercano a la embajada norteamericana. Aún no hay reportes sobre víctimas.

#Breaking: Just in – Huge explosion being reported in #Kabul, near the #US embassy building in the exclusion zone of #Afghanistan. pic.twitter.com/3WXRlIUqiF

