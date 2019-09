Trump dice que su postura sobre Venezuela y Cuba era mucho más fuerte que la de John Bolton

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha escrito en Twitter que sus puntos de vista «sobre Venezuela y especialmente Cuba eran mucho más fuertes» que los de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. «¡Me estaba conteniendo!», afirmó.

El mandatario estadounidense le respondió un trino al senador republicano Marco Rubio, quien escribió que habían conversado y que, si bien era cierto que Trump no había estado de acuerdo con su exasesor de Seguridad, era por «razones opuestas a las que muchos afirman o asumen». «De hecho, la dirección la política cambia, (la decisión) no será para debilitarla», agregó Rubio.

Esta afirmación ocurre un día después de que el inquilino de la Casa Blanca afirmara que difería de la actitud de Bolton en lo que se refería al país suramericano. «Creo que se pasó de la raya y demostré estar en lo cierto, pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca», sostuvo.

La relación de cooperación que existe entre Cuba y Venezuela ha sido vista por el Gobierno estadounidense como un factor para «desestabilizar la región» y por ello ha intensificado sus medidas punitivas contra ambos países.

Recientemente se conoció que Cuba tendrá que racionar la gasolina, en lo que queda de mes, debido a la escasez producto de las presiones económicas de EE.UU. que han impedido la llegada del combustible a la isla, según el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

En mayo, Bolton había asegurado que la Casa Blanca continuaría «cortando los lazos entre Cuba y Venezuela». Un mes antes, Trump había amenazado con «un embargo total» y «sanciones del más alto nivel» para el país antillano si continuaban brindado respaldo militar a Caracas.

En ese mismo mes, entró en vigencia suspensión del título III de la polémica Ley Helms-Burton, que permitía reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.

En abril, el Departamento del Tesoro anunció que implementaría cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares a Cuba y limitó las transferencias de fondos por ciudadanos estadounidenses a la isla a 1.000 dólares trimestrales.

Bolton, quien durante su gestión se mostró reacio a una solución consensuada a la crisis con Venezuela, había expresado que «el tiempo del diálogo con Maduro había terminado y que era el momento para la acción», luego de que el presidente estadounidense firmara la orden ejecutiva que autorizaba la congelación todos los activos del país suramericano y prohibía las transacciones con Caracas.

De igual manera, había publicado en su cuenta de Twitter que había discutido «a espaldas» del mandatario suramericano «su salida del poder y la realización de elecciones libres y justas».

En esa oportunidad reiteró la opción de la salida del presidente Maduro «para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión».

As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people’s resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro’s back are his departure and free and fair elections.

