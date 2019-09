Bombarderos B-2 Spirit, capaces de portar armas nucleares, vuelan a pocos metros de unos espectadores

Tres bombarderos furtivos estadounidenses Northrop Grumann B-2 Spirit aterrizaron este miércoles en la base aérea de Fairford de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, ubicada en el condado de Gloucestershire, informa Fox News.

Momentos antes del aterrizaje, una de las aeronaves, con el indicativo ‘Death’ (‘Muerte’), voló justo sobre decenas de aficionados que se reunieron frente a la pista para observar el paso de esos aviones. Algunos de ellos lograron captar los aparatos y compartieron sus experiencias.

«Fue todo un espectáculo, ya que son aviones únicos y extraños de tipo OVNI. […] Diría que estaba aproximadamente a 50 pies [15 metros] encima de mí», comentó a Daily Mail el residente local Steve King, que se presentó como «un visitante regular» del lugar.

B2 on final approach and a touch and go! #B2 @BunkerAlpha pic.twitter.com/1UyEGRy6KR

— Chris Snook (@ChrisSnook12) September 12, 2019