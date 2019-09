Organización de periodistas se pronuncian contra sabotaje a Radio Camoapa

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), condena los actos de sabotaje hacia Radio Camoapa 98.5 FM, ubicada en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco. PCIN considera estos actos de sabotajes, disfrazados de delincuencia común, como un acto de intimidación y un intento de silenciar a este medio de comunicación independiente.

Juan Carlos Duarte Sequeira, director de Radio Camoapa, denunció que la radio ha sido atacada dos días consecutivos, 14 y 15 de septiembre de 2019. La madrugada del 14 de septiembre de 2019, Radio Camoapa, fue víctima de actos de vandalismo cuando personas desconocidas ingresaron ilegalmente intentando dañar el transmisor de la radio. Los daños ocasionados fueron menores, pero constituye un acto de violación a la libertad de expresión y de prensa.

Este 16 de septiembre, Duarte denunció un segundo intento de sabotaje hacia la emisora. Esta vez, sujetos desconocidos llegaron hasta la torre de transmisión. “La actitud era amenazante, golpeaban los tubos de las torretas con objetos metálicos que bien pudieron ser tubos o mochetes”, dijo Juan Carlos.

El director de Radio Camoapa precisó que la denuncia fue puesta en la Policía Nacional y espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar la identidad e intenciones de quienes intentaron silenciar a la radio. PCIN se suma a esta petición de Juan Carlos Duarte Sequeira y exige una investigación imparcial.

El ataque contra la Radio Camoapa ocurre una semana después que fuerzas de choque afines al FSLN atacaran radio Darío en León, cuando se anunció la llegada de su propietario, Aníbal Toruño.

PCIN expresa su solidaridad con este medio de Comunicación, que ha demostrado una labor intachable en su quehacer periodístico. Tenemos la certeza de que continuará ejerciendo un periodismo independiente a favor de la democracia.

Al régimen Ortega-Murillo le recordamos que no se avanzará en la estabilidad del país mientras se siga atacando a los medios de comunicación y hostigando a periodistas. No hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión si no hay libertad de prensa.