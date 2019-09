Trump anuncia que ha ordenado aumentar «considerablemente» las sanciones contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura haber dado la orden al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, para aumentar «considerablemente» las sanciones contra Irán, según lo reveló en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta oficial de Twitter.

«Acabo de dar instrucciones al secretario del Tesoro para que aumente considerablemente las sanciones sobre el país de Irán», reza el mensaje del inquilino de la Casa Blanca.

El anuncio coincide con el clima de creciente tensión entre el país persa y EE.UU. tras los ataques con drones lanzados el pasado sábado contra dos refinerías de Arabia Saudita. Washington señala a Teherán como responsable de dicha acción, pero Irán niega su implicación y califica estas acusaciones de «absolutas mentiras». Desde la Administración Trump se contempla una posible respuesta militar a los ataques.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019